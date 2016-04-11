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وفد «المصريين الأحرار» برئاسة «ساويرس» يصل إيطاليا للتأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين

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وفد «المصريين الأحرار» برئاسة «ساويرس» يصل إيطاليا للتأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين وفد «المصريين الأحرار» برئاسة «ساويرس» يصل إيطاليا للتأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين

 

نجيب ساويرس

 

قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، أن وفدًا من الحزب وصل إلى إيطاليا على رأسه مؤسس الحزب المهندس نجيب ساويرس، والدكتور عصام خليل، والدكتور نادر الشرقاوى أمين لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وذلك للقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيطالى؛ للتأكيد على أهمية العلاقات المصرية – الإيطالية فى المجال السياسى والاقتصادي.

وأضاف وجيه، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى لحزب المصريين الأحرار، اليوم الاثنين، أن اللقاء يهدف للتأكيد على أهمية العلاقات المصرية – الايطالية، مشيرًا إلى ضرورة أن تتحرك القوى السياسية والمجتمع المدنى التحرك للحفاظ على أهمية العلاقة بين وأوروبا.

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