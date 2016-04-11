إخواني منشق: معدلات التحريض ضد الدولة المصرية انخفضت في قنوات الجماعة

قال الباحث في شئون الجماعات الإسلامية سامح عيد، اليوم الأثنين، إن معدلات التحريض ضد مؤسسات الدولة المِصرية، والجيش انخفضت في القنوات الإخوانية، كما أنّه تم إصدار أوامر لوجدي غنيم، ويُوسف القرضاوي، بوقف التحريض ضد مصر.

وأضاف عيد خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ جناح القيادي الإخواني محمود عزت، بدأ يبتعد عن التحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، موضحًا أنّه هناك جناح داخل الجماعة تخلى عن محمد كمال، الإخواني الذي يلجأ إلى العنف، والصدام مع الدولة.

وأوضح عيد أنّ منهج الدولة المصرية في التعامل مع الجماعات الإسلامية ثابت عبر التاريخ ولم يتغير، مؤكدًا أنّه يجب على الدولة الاستمرار في محاكمة القيادات الإخوانية التي حرضت على العنف، في الوقت الذي يجب فيه أنْ يكون هناك حلولاً وسط مع الأجيال الإخوانية الصغيرة، والتعامل من خلال الحلول الفكرية.