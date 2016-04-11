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باحث فى الشأن السورى: 400 مدرسة دمرت بالكامل و1200 تحولت لسجون

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باحث فى الشأن السورى: 400 مدرسة دمرت بالكامل و1200 تحولت لسجون باحث فى الشأن السورى: 400 مدرسة دمرت بالكامل و1200 تحولت لسجون
قال أحمد البسوس باحث فى الشأن السورى، إن هناك تقاريرا يشير إلى أن حجم الخسائر فى سوريا يزيد عن 200 مليار دولار، ان هناك 400 مدرسة بسوريا دمرت بالكامل.

وأضاف البسوس خلال ندوة بالمركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية حول اشكاليات إعادة إعمار الدول المنهارة بالشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن هناك 1200 مدرسة بسوريا تحولت إلى سجون لافتا إلى أن الصراع السورى هو صراع إقليمى دولى.


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