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مقتل أربعة من القوات الخاصة الإيرانية فى سوريا

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مقتل أربعة من القوات الخاصة الإيرانية فى سوريا مقتل أربعة من القوات الخاصة الإيرانية فى سوريا
أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن أربعة من أفراد القوات الخاصة الإيرانية قتلوا فى سوريا أثناء قتال تنظيم داعش.

نقلت وكالة تسنيم، المقربة من الحرس الثورى الإيرانى، مقتل الأربعة لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل حول ظروف ما حدث.

كان عدد من الجنود الإيرانيين قد قتلوا فى سوريا، بينهم قادة من رتب عليا.

إيران حليف رئيسى للأسد كما قدمت الدعم العسكرى والمالى له خلال الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ خمس سنوات.
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