مقتل 4 جنود من القوات الخاصة الإيرانية الداعمة للأسد فى سوريا

>أفاد ضابط فى الجيش الإيرانى بمقتل أربعة جنود من القوات الخاصة الإيرانية الداعمة للرئيس السورى بشار الأسد فى سوريا.

وذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" الإخبارية أن مقتل هؤلاء الجنود جاء بعد أقل من أسبوع على إعلان طهران نشر قوات خاصة إيرانية لدعم نظام الرئيس بشار الأسد فى سوريا، وهذه هى المرة الأولى التى يُقتل فيها جنود من القوات الخاصة الإيرانية فى سوريا، فقد اقتصرت خسائر إيران فى السابق على ضباط وجنود من الحرس الثوري.

وتعد إيران الداعم الإقليمى لنظام الأسد ماليا وعسكريا، حيث نشرت مئات المقاتلين والمستشارين العسكريين فى أماكن القتال فى سوريا ضد المعارضة المسلحة وتنظيم "داعش".

>وكان ضابط فى الجيش الإيرانى أعلن منذ نحو أسبوع أن طهران أرسلت جنودا من اللواء 65 لدعم الجيش السورى.

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