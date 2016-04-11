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سامح شكرى يبحث مع "الأنروا" أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة

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سامح شكرى يبحث مع "الأنروا" أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة سامح شكرى يبحث مع "الأنروا" أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية استقبل، اليوم الاثنين، "بيير كارينبول" المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأنروا"، حيث تناول اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة والدول الأخرى المقيمين لديها.

كما أعرب المفوض العام "للأنروا" عن الانزعاج الشديد من حالة اليأس الشديدة التى تنتاب الكثير من الشباب الفلسطينى نتيجة غياب الأمل فى التوصل إلى حل نهائى وعاجل للقضية الفلسطينية وتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، الأمر الذى يستلزم التعامل بأكبر قدر من الجدية مع كافة المقترحات الرامية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للوصول إلى حل الدولتين.

وقد قدم المفوض العام "للأنروا" الشكر للحكومة المصرية لما تقدمه من دعم لنشاط "الأنروا" وما تستثمره من علاقات مع مجتمع المانحين الدوليين لتوفير الدعم لمشروعات "الأنروا" داخل الأراضى الفلسطينية والدول المتلقية للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء التقييم المصرى للأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى المقترحات المطروحة دولياً لتفعيل عملية السلام، كما استعرض الوزير شكرى الجهود التى تقوم بها مصر بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية فى هذا الشأن، بما فى ذلك من خلال عضويتها الحالية فى مجلس الأمن.

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