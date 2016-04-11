إسرائيل توافق على إطلاق سراح فتاة فلسطينية مدانة

>أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية موافقتها على الإفراج المبكر عن فتاة فلسطينية (12 عاما) أقرت بأنها كانت تخطط لتنفيذ هجوم طعن فى مستوطنة بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم إدارة السجون عساف ليبراتى الاثنين إن السلطات قررت إطلاق سراح الفتاة فى الرابع والعشرين من أبريل ، أى قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المقرر للإفراج عنها، وأضاف أن القرار صدر "لحداثة سن" الفتاة.

سلطت هذه القضية الانتباه على نظام العدالة المزدوج فى الضفة الغربية، أحدهما للفلسطينيين والآخر للإسرائيليين، ألقى القبض على الفتاة فى التاسع من فبراير خارج مستوطنة بالضفة الغربية وبحوزتها سكين كانت تخفيه تحت قميصها وأقرت بأنها مذنبة فى محاولة قتل.

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