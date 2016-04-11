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أمريكية تواجه تهمة "إساءة" فى الإمارات

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أمريكية تواجه تهمة "إساءة" فى الإمارات أمريكية تواجه تهمة "إساءة" فى الإمارات
مثلت امرأة أمريكية أمام القضاء بتهمة الإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة علنا، بينما كانت تنتظر سيارة أجرة فى مطار أبوظبى الدولى.

قالت صحيفة (ناشونال)، المملوكة للدولة فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، إن المرأة (25 عاما) مثلت اليوم الاثنين أمام المحكمة الاتحادية العليا.

أفادت الصحيفة بأن المرأة، التى لم تفصح عن هويتها، محتجزة منذ الثالث والعشرين من فبراير.

ونقلت عنها قولها إن رجلين اقتربا منها فى المطار مشيرة إلى أنها رفضت "التعامل مع أى منهما ولم يحدث شىء".

ولم يوضح تقرير الصحيفة ما إذا كانت هناك أدلة قد قدمت ضدها أم لا.

لم تصدر السفارة الأمريكية فى أبوظبى على الفور أى تعليق بشأن القضية.

بالرغم من أنها ليبرالية فى بعض القضايا، فإن الإمارات لديها قوانين صارمة تنظم حق التعبير.
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