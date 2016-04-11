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محمد بن زايد يبحث مع محمد بن سلمان العلاقات الأخوية بين البلدين

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محمد بن زايد يبحث مع محمد بن سلمان العلاقات الأخوية بين البلدين محمد بن زايد يبحث مع محمد بن سلمان العلاقات الأخوية بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية الشقيقة العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لولي ولي العهد السعودي اليوم في أبوظبي.

ورحب سموه بزيارة الأمير محمد بن سلمان.. واستعرض معه العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وحرصهما المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لمواجهة كافة التحديات التي تحيط  بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.. وتبادلا وجهات النظر حولها.
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