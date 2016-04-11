حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 12 أبريل 2016 مع ماغي فرح abraj today

توقعات ماغي فرح

برج الحمل

مهنياً: يتناغم مركور وجوبيتر فتباشر جديداً، لا تخف من التجربة، فهذا اليوم يكون استثنائياً ويمتد حتى آخر الشهر

عاطفياً: تولد مشاعر حب جديدة وشديدة تزيل التشنجات وتشعر ببعض التحديات

صحياً: تمدد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته هو بفعل الإرهاق، من الأفضل ممارسة الرياضة

برج الثور

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن الاهتمام بدراسة ما خارج البلاد، وتعيد حساباتك

عاطفياً: أدعوك الى التحلّي بالصبر وعدم إطالة الخلافات، ولا سيّما في الأيام المقبلة المحبطة او المملّة

صحياً: مشاعر وانفعالات ووضع صحي يجب الاعتناء به، تبدو مفعماً بالنشاط، ومليئاً بالتفاؤل

برج الجوزاء

مهنياً: تعاملْ بإيجابية وابتسم للأقدار، تدخل مرحلة أكثر وعداً وأقل ضغطاً وقد تعقد اتفاقاً مهنياً

عاطفياً: راعِ شعور الحبيب فهو يبادلك الحب والاهتمام وأصغِ الى حدسك وقلبك ولا تكن بارداً

صحياً: احم عينيك من الأنوار الساطعة وإذا شعرت بالمرض استشر طبيبك من دون انتظار

برج السرطان

مهنياً: يوم مناسب جداً للإقدام على خطوات جريئة، كن مختلفاً ودع مخاوفك جانباً، وقم بالمبادرة أنت

عاطفياً: مطلوب منك الصبر والتفهّم حتى لو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك. تصمد العلاقة المتينة لأن الرياح ليست عاصفة

صحياً: إذا شعرت بأوجاع خفيفة فإنك تستعيد حيويتك أو تبدأ علاجاً طبياً جديداً وفعالاً

برج الأسد

مهنياً: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك

عاطفياً: إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أملاً أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب لاستيضاح كل الأمور

صحياً: تجنّب الإفراط، خطر التهابات ودقات قلب غير منتظمة واضطرابات في الكبد

برج العذراء

مهنياً: كثرة التدخلات تؤثر سلباً في بعض الأحيان، وهنا يفترض حسم الموضوع سريعاً قبل تفاقم الأمور

عاطفياً: تجد نفسك واضحاً في قراراتك وحاسماً تجاه المواقف وتتمتّع بالجرأة التي تسمح لك بنقاش موضوع شائك بهدوء وموضوعية

صحياً: أنت كسول بعض الشيء وتحب الأطعمة الدسمة وهذا ما يسبب لك اضطرابات معوية وسوء هضم

برج الميزان

مهنياً: حديث عن بيع أو شراء، وعن اختلاف في وجهات النظر بهذا الشأن

عاطفياً: إذا بدأت علاقة عاطفية جديدة فقد تعرف تغييرات مهمة وجذرية في حياتك

صحياً: الضعف في أسنانك سببه الكالسيوم القليل، فتناول ما هو غني به لجعلها قوية ومقاومة للتسوّس

برج العقرب

مهنياً: لا تستسلم عند أول اختبار، فالحياة فيها الكثير من المطبّات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى

عاطفياً: حاول ألا تفسح في المجال للإشاعات أو لأصحاب النيّات السيئة إضعاف العلاقة، فأنت أقوى الى جانب الحبيب

صحياً: لا تفقد برودة أعصابك المشهور بها، وتجنّب الإرهاق ما استطعت إلى ذلك سبيلاً

برج القوس

مهنياً: سوء تفاهم مع الزملاء، يظهر لك حقيقة هؤلاء ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً

عاطفياً: يجب أن تقلب السلبيات إلى إيجابيات إذا كنت ترغب في المصالحة أو الوقوع في الغرام

صحياً: يجب أن تعيد النظر في وضعك الصحي وضبط أعصابك والتخفيف من حدة توترك بعض الشيء

برج الجدي

مهنياً: إنه وقت جيّد للمباشرة بتحرك يُظهر حسن النيات، ويجب أن تتخلّى عن خجلك وتبدو جريئاً

عاطفياً: يخيّم الانسجام وتتحسّن اللقاءات والمواعيد ويحلو لك السهر والدردشة

صحياً: حب الطبيعة والتنزه في أرجائها يمنحانك القوة والراحة النفسية

برج الدلو

مهنياً: طباعك متقلبة وكلامك جارح، قد تستاء من تصرّف أحد أفراد العمل، وتجد نفسك امام ظروف مربكة، وتحزنك بعض التطورات

عاطفياً: أدعوك الى تخصيص هذا اليوم للحبيب حتى لو أجبرك الأمر على إلغاء بعض الارتباطات الاجتماعية أو غيرها

صحياً: إذا أحسنت التصرّف وعرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك عامل الإصابة بالتشنّج

برج الحوت

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية من القدر، وقد تعرف خبراً مهماً أو تطلق عملية خلاّقة جداً أو مشروعاً مميزاً

عاطفياً: تفرح ببعض المناسبات مع الشريك وتخوض مغامرات من نوع مختلف إذا كنت أعزب

صحياً: يعدك هذا اليوم بوضع صحي ممتاز ينسيك كل ما تعانيه مهنياً وعاطفياً

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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