أولوية لإنتاج عقار لعلاج أحد أنواع سرطان الرئة في أمريكا

أعطت شركة روش القابضة للمستحضرات الدوائية، اليوم الإثنين، إدارة الأغذية والأدوية الأميركية ”إف دي أيه” أولوية لسرعة مراجعة عقار “أتيزوليزوماب” لعلاج أحد أنواع سرطان الرئة.

ويعالج العقار المرضى المصابين بأورام موضعية متقدمة أو أورام رئة ثانوية بخلاف نوع الخلايا الصغيرة أو من تحسنت حالاتهم أثناء أو بعد العلاج الكيماوي بمواد تتضمن عنصر البلاتين، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وكانت “روش” قد أعلنت الشهر الماضي أن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية وافقت على إعطاء أولوية لسرعة مراجعة عقار “أتيزوليزوماب” لعلاج بعض المرضى الذين يعانون من أورام موضعية متقدمة أو ثانوية في الجهاز البولي.