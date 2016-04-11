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تنفيذ 90 % من تطوير مستشفي الخارجة العام بالوادي الجديد‎

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تنفيذ 90 % من تطوير مستشفي الخارجة العام بالوادي الجديد‎ تنفيذ 90 % من تطوير مستشفي الخارجة العام بالوادي الجديد‎

أكد الدكتور محمد موسى، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، أنه تم تنفيذ 90 % من أعمال المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الخارجة العام .

وأشار موسى إلى أنه أنه تم تنفيذ 100 % من المبني الإداري للمستشفي،و90 % من أعمال تطوير سكن الأطباء ،و الطبيبات ،والإنتهاء من تطوير الأقسام الداخلية ” الأورام، الأطفال ” ، بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون جنيه .

وأضاف موسى أنه سيتم الإنتهاء من أعمال المرحلة الثانية، في 30 يونيو القادم ،بينما يبدأ مشروع التطوير في المرحلة الثالثة ،خلال موازنة العام المالي المقبل، لافتًا إلى أن هناك شركة خاصة بالأمن والنظافة، تسلمت  مهام عملها داخل مستشفيات الخارجة والداخلة والفرافرة، وذلك لرفع كفاءة نظافة هذه المستشفيات والحفاظ على أمن هذه المنشآت.

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