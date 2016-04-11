الإسماعيلي يوثق عقود 3 لاعبين في اتحاد الكرة

قام مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بتوثيق عقود ثلاثة لاعبين في اتحاد الكرة وهم محمود متولي ومحمود عبد العزيز واللاعب الشاب عمر الوحش.

وقام الإسماعيلي بإرسال العقود لاتحاد الكرة بعدما قام بالتجديد للثلاثي في وقت سابق.

في الوقت ذاته كان من المفترض أن يتم توثيق تعاقد محمد فتحي لاعب الفريق لكن العقد الجديد اختفى ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأكد فتحي في وقت سابق أنه لا يوجد لديه أي مانع في تجديد تعاقده مع الإسماعيلي بعد تقديره بشكل جيد من قبل الإدارة.

وكان التعاقد الجديد لفتحي ينص على أن يكون لخمس سنوات تتضمن الموسمين المقبلين المتواجدين في تعاقده الأصلي.

وبلغت قيمة توثيق عقود ثلاثي الدراويش 96 ألف جنيه تم خصهما من مستحقات الإسماعيلي لدى اتحاد الكرة البالغة 150 ألف جنيه وهي بواقع 100 ألف جنيه قيمة تأجير ملعب الإسماعيلية لإقامة مباريات كأس مصر عليه.

بالإضافة لـ50 ألف جنيه أخرى مكافأة صعود الدراويش لدور الـ16 من كأس مصر.