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ألتوبيلي: روما يريد الحفاظ على صلاح بأي ثمن

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ألتوبيلي: روما يريد الحفاظ على صلاح بأي ثمن ألتوبيلي: روما يريد الحفاظ على صلاح بأي ثمن

يرى أليساندرو ألتوبيلي أسطورة الكرة الإيطالية السابق أن روما الإيطالي عليه الحفاظ على نجمه محمد صلاح بأي ثمن.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي روما هذا الموسم برصيد 12 هدفا بعد انتقاله الصيف الماضي قادما من تشيلسي.

وقال ألتوبيلي في اطار تحليله لمباراة روما وبولونيا لشبكة Bein sports يوم الاثنين: "صلاح تألق مع روما وبكل تأكيد الفريق يريد الحفاظ عليه".

وأضاف "على إدارة روما بذل كل جهودها للحفاظ على صلاح بأي ثمن".

مهاجم منتخب انتقل لروما على سبيل الإعارة من تشيلسي في بداية الموسم، قبل أن تتحول الإعارة إلى بيع نهائي بعد مرور نحو شهرين من الموسم.

وأشارت عدة تقارير إنجليزية في الأيام الأخيرة أن تصريحات صلاح بفتح الباب أمام التعاون مع مدربه السابق جوزيه مورينيو تلمح إلى جاهزيته للعودة للدوري الإنجليزي في حالة تولى الاستثنائي لفريق كبير مثل مانشستر يونايتد.

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