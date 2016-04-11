بالصور…قصور الثقافة بأسوان تحتفل بيوم اليتيم

نظم اليوم عدد من المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة أسوان مجموعة من الفعاليات المتنوعة بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم .

حيث نظم بيت ثقافة كلابشة بالتعاون مع إدراة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة اسوان احتفالًا ، بحضور طه حسين رئيس مجلس مدينة كلابشة، و​تضمن الاحتفال محاضرة عن “كفالة اليتيم” وتوزيع جوائز على الطلاب الايتام و المتفوقين دراسيا بمدارس كلابشة ، وتقديم العرض المسرحى “عناب الارنب الكداب”.

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وفى نفس السياق نظم قصر ثقافة العقاد احتفالًا تضمن عرض إنشاد ديني، وعروض اسكتشات راقصة بالتعاون مع مجموعه صناع الحياه ، وعروض عرائس، واختتم الحفل بتوزيع لهدايا على الاطفال .

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بكلح الجبل بإدفو احتفالًا تضمن عرض لمواهب الأطفال فى إلقاء الشعر.

ونظم قصر ثقافة أسوان إحتفالًا فنيًا على المسرح الصيفي، تضمن عرض لفرقة بلانة، وعرض لفرقة”هيسا النوبية” ، وعرض لفرقة جامعة أسوان المسرحية ، وعرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية.