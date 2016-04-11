حملة مكبرة بنطاق حى شرق وغرب المنصورة

شنت رئاسة حى غرب وشرق المنصورة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحضور أحمد رأفت وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، واشترك فيها كل الإدارات المعنية وسيارات رفع القمامة وإزالة الإشغالات.

وتم تقسيم المعدات على 7 مجموعات وقامت الحملة بعمل الصيانة المطلوبة لخط الصرف ورد الشىء لأصله بشارع 10 بمدينة السلام، كما وجه السكرتير المساعد برفع القمامة وإزالة أكشاك الفاكهة والأقفاص الخشبية على ذات الطريق، حيث تم رفع 9 أطنان مخلفات 650 م3 مخلفات صلبة.

كذلك قام بالمرور على طريق سكة سندوب ووجه لنائب رئيس حى غرب بسرعة رفع مخلفات القمامة المتراكمة أمام مدرسة سندوب الثانوية، ورفع الأتربة ودهان البلدورات الوسطى، كما قام بالمرور على طريق قولنجيل ووجه غادة الحمادى نائب رئيس حى شرق بدهان السور الأوسط طوليا بالرسم الفرعونى وزراعة الأشجار ابتداء من طريق المحافظة، وحتى قولنجيل وتركيب سياج حديدية أمام مبنى الرقابة الإدارية، ورفع القمامة على طول الطريق.

كما قام بحملة نظافة بطريق البحر بمساكن الميناء ابتداء من كوبرى عزبة الصفيح وحتى مستشفى الجلدية.. كما توجه إلى شارع محمد فتحى لورود معلومات تفيد وجود حالة بناء مخالف وقد وجه السكرتير المساعد باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المبنى طبقا لتقرير الإدارة الهندسية.

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