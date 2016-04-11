أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. بدء العمل فى إنشاء مستشفى الكبد المصرى ببلطيم

Google+ Print
بالصور.. بدء العمل فى إنشاء مستشفى الكبد المصرى ببلطيم بالصور.. بدء العمل فى إنشاء مستشفى الكبد المصرى ببلطيم
بدأ اليوم الاثنين، العمل فى بناء مستشفى الكبد المصرى ببلطيم، بحضور المهندس سمير غباشى مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، والدكتور ممدوح حمزة، استشارى المشروع.

قال الدكتور ممدوح حمزة، استشارى المشروع، إن مستشفى الكبد المصرى ببلطيم يقام على مساحة 1850 مترا ضمن مساحة 4200 متر، وبالتبرعات وسيكون أكبر مستشفى لعلاج الكبد فى الشرق الأوسط.

-بدء-العمل-فى-بناء-مستشفى-الكبد-المصرى-ببلطيم-(1)

-بدء-العمل-فى-بناء-مستشفى-الكبد-المصرى-ببلطيم-(2)

-بدء-العمل-فى-بناء-مستشفى-الكبد-المصرى-ببلطيم-(3)

-بدء-العمل-فى-بناء-مستشفى-الكبد-المصرى-ببلطيم-(4)

-بدء-العمل-فى-بناء-مستشفى-الكبد-المصرى-ببلطيم-(5)

-بدء-العمل-فى-بناء-مستشفى-الكبد-المصرى-ببلطيم-(6)

-بدء-العمل-فى-بناء-مستشفى-الكبد-المصرى-ببلطيم-(7)


>
>بعد قليل.. بدء مؤتمر دعم مستشفى الكبد المصرى ببلطيم بحضور صباحى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365