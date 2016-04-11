بالصور.. بدء العمل فى إنشاء مستشفى الكبد المصرى ببلطيم

بدأ اليوم الاثنين، العمل فى بناء مستشفى الكبد المصرى ببلطيم، بحضور المهندس سمير غباشى مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، والدكتور ممدوح حمزة، استشارى المشروع.

قال الدكتور ممدوح حمزة، استشارى المشروع، إن مستشفى الكبد المصرى ببلطيم يقام على مساحة 1850 مترا ضمن مساحة 4200 متر، وبالتبرعات وسيكون أكبر مستشفى لعلاج الكبد فى الشرق الأوسط.



>بعد قليل.. بدء مؤتمر دعم مستشفى الكبد المصرى ببلطيم بحضور صباحى