بالصور.. "الشباب والرياضة" بالغربية تعقد لقاء لحل مشكلات مراكز شباب قطور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، مساء اليوم الاثنين، لقاء بمديرى إدارات الشباب والرياضة ومراكز الشباب، للعمل على المشكلات وتحديد الاحتياجات بقطاع الشباب والرياضة بمدينة قطور.

حضر الاجتماع، علاء حجازى مدير عام المكتب الفنى بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، ومحمود عابدين مدير عام الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة، وشريف الهطيل مدير عام الشباب والرياضة بقطور، ورؤساء مجالس الإدارات ومديرى مراكز الشباب.

واستهدف المؤتمر التعرف على المشكلات، التى تواجه مراكز الشباب بقطاع إدارة قطور، واحتياجات الشباب من البرامج والمشروعات والخطط لوضع رؤيا مستقبلية لتنفيذها، وبحث سبل إنشاء ملاعب لممارسة كافة الأنشطة الرياضية، وتزويد مراكز الشباب بالتكنولوجيا الحديثة، وكيفية التعاون مع المؤسسات الأخرى لجذب الشباب.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل مواجهة المشكلات وتحديد الاحتياجات والأولويات وطرح الأفكار المطروحة محل بحث ودراسة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة بقطور.

وأكد الحضور على مواصلة العمل المجتمعى للنهوض بالنشء والشباب فى شتى المجالات والاشتراك بالمسابقات القومية وإظهار قدرات ومهارات النشء والشباب.

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