تكريم أسرة أحد شهداء تفجيرات استاد كفر الشيخ بعد مرور عام على وفاته

كرم اللواء أحمد بسيونى زيد، مساعد المحافظ لمنطقة غرب ورئيس مركز مدينة دسوق، وأحمد رمزى مدير عام الإدارة التعليمية، أم الشهيد ملازم أول على سعد ذهنى، الذى استشهد فى حادث الغدر والخيانة بحادث استاد كفر الشيخ الرياضى يوم 15 ابريل 2015م، بمناسبة قرابة مرور عام على الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته ثلاثة من طلاب الكلية الحربية.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذى نظمته مدرسة الملازم على سعد ذهنى الثانوية المشتركة بسنهور المدينة، اليوم الاثنين، بحضور عدد قيادات الأمن، وعدد كبير من التنفيذيين والأهالى بقرية سنهور المدينة.

قال اللواء أحمد بسيونى إن أبطال مصر من الشهداء الذى قدموا الغالى والثمين فداء لمصر واحتفالية اليوم الهدف منها هو توصيل رسالة للغادرين بمصر بان مصر ستظل قوية برجالها بأبطالها بقواتها المسلحة بشعبها.

وأشار إلى أن هذا الشهيد سيظل رمزًا وطنيًا خالد على مر العصور، مؤكدًا، أنه يقدم التحية للمهندس سعد زهنى والد الشهيد، ولوالدة الشهيد وأخواته وجميع أفراد أسرته فردًا فردًا وطالب مدير المدرسة بأعداد كتيب باسم الشهيد يتضمن سيرته فى مراحلها المختلفة.

وقالت والدة الشهيد، إن الشهيد فداء لمصر وأنها نالت ما كانت تتمنى أن يكون لديها شهيداً تفتخر بشهادته رحمه الله ليكون شفيعًا لنا وينعم مع النبيين والصديقين.

يذكر أن المحكمة العسكرية بالإسكندرية، أصدرت يوم الأربعاء، 2 مارس الماضى، حكمها بالإعدام على 7 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، والمؤبد لـ 5 آخرين، والسجن لمدة 15 سنة على آخرين، والحبس 3 سنوات لاثنين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث تفجيرات استاد كفر الشيخ"، والتى راح ضحيتها 3 من طلاب الكلية الحربية.

وكان فضيلة المفتي، أيد حكم الإعدام على السبعة الصادر من المحكمة العسكرية بالإسكندرية، لاتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك من خلال قيامهم في15 أبريل الماضى من العام الماضى، بتفجير عبوة ناسفة داخل أحد الغرف باستاد كفر الشيخ الرياضي، مما أسفر عن مقتل كل من محمد عيد عبد النبي، وعلى سعد ذهني، وإسماعيل محمود عبد المنعم، وجميعهم من طلاب الكلية الحربية أثناء تجمعهم أمام الاستاد، انتظارًا لوصول أتوبيس يقلهم للكلية، كما أصيب اثنان آخران من جراء الانفجار.

وتضم قائمة المتهمين كلا من هم صلاح عطية محمد أحمد الفقي، وفرحات فؤاد فرحات الديب، ومصطفى كامل على عفيفي، وعزب عبدالحميد عزب السيد، وعمار أسامة الحسيني، ولطفى إبراهيم خليل، وأحمد عبدالمنعم سلامة، وسامح أحمد أبوشعير، وأحمد عبدالهادى محمد، وسامح عبدالله محمد، وفكيه عبداللطيف العجمى، ونبوى عزالدين عبدالواحد، وأيمن السيد محمد عبدالفتاح، وأشرف عبدالصمد عبدالسلام، ومحمد على عبداللطيف، وأحمد السيد عبدالحميد منصور.

- الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لـ5 فى واقعة مقتل طلبة الكلية الحربية بكفر الشيخ