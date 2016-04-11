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طريقتان لرجيم التمر واللبن.. تعرف عليهما عشان تخس بسرعة

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طريقتان لرجيم التمر واللبن.. تعرف عليهما عشان تخس بسرعة طريقتان لرجيم التمر واللبن.. تعرف عليهما عشان تخس بسرعة
تتعدد أشكال وألوان وأساليب الدايت التى تتبعها النساء والرجال لإنقاص أوزانهم، ويختار كل منهم ما يناسبه ليتخلص من الزائدة عن حاجة جسمه ويتجنب الإصابة بأمراض السمنة.
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طريقتان لرجيم التمر واللبن..

ومن بين أنظمة الدايت " التمر واللبن" ويعتمد عليه البعض لأنه يمد الجسم بعنصر الطاقة والشعور بالشبع السريع.

وقال الدكتور هانى كمال أستاذ التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، إن هناك طريقتين لنظام رجيم التمر والبن:

الطريقة الأولى..


>الإفطار: 7 تمرات مع كوب لبن حليب أو زبادى خالى الدسم.
>الغذاء: 7 تمرات مع كوب لبن حليب أو زبادى خالى الدسم.
>العشاء: 7 تمرات مع كوب لبن أو زبادى خالى الدسم.

الطريقة الثانية..


>تعتمد على تقليل عدد حبات التمر فى الوجبة الواحدة وتعويضها بوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية كالتالى:
>الإفطار: يكون بين الساعة 6 و9 صباحا بتناول 5 تمرات مع كوب لبن أو زبادى خالى الدسم.
>وجبة سناك: الساعة 12 ظهرًا تتناول فيه 3 تمرات مع كوب من اللبن أو الزبادى خالى الدسم.
>الغذاء: بين الساعة 3 و5 عصرًا بتناول كوب من اللبن أو الزبادى خالى الدسم.
>وجبة سناك: الساعة 7 مساء بتناول 3 تمرات مع كوب لبن أو زبادى خالى الدسم.
>العشاء: الساعة 9 مساء بتناول 5 تمرات مع كوب لبن أو زبادى خالى الدسم.

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