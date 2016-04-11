معارضة الداخل السورية: مستعدون لمفاوضات مباشرة مع نظام بشار الأسد

> أعلنت نائب أمين عام هيئة العمل الوطنى الديمقراطى ميس كريدي، اليوم الاثنين، استعداد معارضة الداخل السورية لحوار مباشر مع دمشق، مؤكدة إصرارها على مشاركة الأكراد فى محادثات جنيف.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن كريدى قولها - فى مؤتمر صحفى - إنها بإمكانها التحدث باسم المعارضة المعتدلة حصرا، مؤكدة جاهزيتهم لخوض محادثات مباشرة مع السلطة، وهو ما كانت تطالب النظام السورى به.

وأضافت كريدى أن معارضة الداخل تصر على مشاركة الأكراد فى المحادثات السورية فى جنيف، وعلى أن يحضر صالح مسلم، الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديموقراطى (الكردي)، الجولة المرتقبة فى جنيف والجولات القادمة أيضا، كى يتمكن الأكراد من عرض موقفهم.

وكانت المحادثات السورية فى جنيف استأنفت فى 14 من الشهر الماضي، حيث وصل إلى سويسرا، حينذاك، كل من الوفد الحكومى برئاسة بشار الجعفرى (مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة)، ووفد عن الهيئة العليا للتفاوض المعارضة (مجموعة الرياض)، وممثلون عن مجموعتين معارضتين أخريين، هما "مجموعة القاهرة - موسكو" و"مجموعة حميميم" (معارضة الداخل)، دون أن يتلقى ممثلو الأكراد دعوة للمشاركة فى المحادثات.

ويتوقع أن تنطلق الجولة القادمة من محادثات جنيف خلال الأسبوع الجارى.

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