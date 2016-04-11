أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نتانياهو: اسرائيل قصفت قوافل سلاح مرسلة إلى حزب الله فى سوريا

Google+ Print
نتانياهو: اسرائيل قصفت قوافل سلاح مرسلة إلى حزب الله فى سوريا نتانياهو: اسرائيل قصفت قوافل سلاح مرسلة إلى حزب الله فى سوريا
كشف رئيس الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الاثنين إن اسرائيل قصفت عشرات المرات قوافل سلاح فى سوريا كانت مرسلة لحزب الله اللبنانى.

وهى المرة الأولى التى يقول فيها نتانياهو علنا وبهذا الوضوح إن اسرائيل شنت هذه الغارات فى سوريا.

وكان نتانياهو أعلن فى ديسمبر الماضى إن اسرائيل "ستقوم بكل ما هو ممكن لتجنب نقل سلاح فتاك من سوريا إلى لبنان"، من دون أن يدخل فى التفاصيل.

ونقلت وسائل اعلام لبنانية وغربية قيام الجيش الإسرائيلى مرارا بقصف قوافل أسلحة فى سوريا مرسلة إلى حزب الله فى لبنان، فى حين كانت السلطات الاسرائيلية تمتنع عن التعليق.

وقال نتانياهو خلال زيارة تفقد للقوات الاسرائيلية فى القسم المحتل من هضبة الجولان السورية "نتحرك عندما نرى ضرورة للتحرك، أكان هنا أو على الجانب الأخر من الحدود، ونفذنا عشرات الضربات لمنع حزب الله من الحصول على أسلحة يمكن أن تغير موازين القوى".

وحسب مصادر متطابقة فإن اسرائيل، التى تعلن رسميا عدم انحيازها إلى أى طرف فى الحرب السورية، شنت أكثر من عشر ضربات جوية فى سوريا منذ العام 2013 مستهدفة بشكل خاص محاولات لنقل أسلحة من سوريا إلى حزب الله فى لبنان الذى يقاتل إلى جانب قوات النظام السورى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان