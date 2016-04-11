نتانياهو: اسرائيل قصفت قوافل سلاح مرسلة إلى حزب الله فى سوريا

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الاثنين إن اسرائيل قصفت عشرات المرات قوافل سلاح فى سوريا كانت مرسلة لحزب الله اللبنانى.

وهى المرة الأولى التى يقول فيها نتانياهو علنا وبهذا الوضوح إن اسرائيل شنت هذه الغارات فى سوريا.

وكان نتانياهو أعلن فى ديسمبر الماضى إن اسرائيل "ستقوم بكل ما هو ممكن لتجنب نقل سلاح فتاك من سوريا إلى لبنان"، من دون أن يدخل فى التفاصيل.

ونقلت وسائل اعلام لبنانية وغربية قيام الجيش الإسرائيلى مرارا بقصف قوافل أسلحة فى سوريا مرسلة إلى حزب الله فى لبنان، فى حين كانت السلطات الاسرائيلية تمتنع عن التعليق.

وقال نتانياهو خلال زيارة تفقد للقوات الاسرائيلية فى القسم المحتل من هضبة الجولان السورية "نتحرك عندما نرى ضرورة للتحرك، أكان هنا أو على الجانب الأخر من الحدود، ونفذنا عشرات الضربات لمنع حزب الله من الحصول على أسلحة يمكن أن تغير موازين القوى".

وحسب مصادر متطابقة فإن اسرائيل، التى تعلن رسميا عدم انحيازها إلى أى طرف فى الحرب السورية، شنت أكثر من عشر ضربات جوية فى سوريا منذ العام 2013 مستهدفة بشكل خاص محاولات لنقل أسلحة من سوريا إلى حزب الله فى لبنان الذى يقاتل إلى جانب قوات النظام السورى.

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