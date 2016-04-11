براءة العضو المنتدب لقناة الغد العربى من تهمة التشهير بإحدى العاملات بها

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، وسكرتارية ضياء الدين، ومصطفى رشدى، ببراءة العضو المنتدب لشركة قناة الغد العربى وقناتها الفضائية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، من تهمة نشر أخبار كاذبة والتشهير بإحدى العاملات معهم فى القناة.

كانت منال السيد محمد قد أقامت الدعوى رقم 4265 لسنة 2016 جنح الدقى، تتهم فيها كلاً من شريف محمد شمس العضو المنتدب لشركة قناة الغد العربى، ورئيس مجلس الإدارة بالتشهير بها ونشر أخبار كاذبة عنها، وذلك بعدما حررا محضرين يتهمانها فيهما بأنها هددت العاملين بالقناة بالتعدى عليهم، وكذلك اصطحبت عددًا من الأشخاص وتوجهت نحو مقر الشركة وتعدت على الموجودين بها، وذلك ما ثبت كذبه فى تحقيقات النيابة العام بهذا الشأن.

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