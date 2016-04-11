رئيس توجو يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

غادر رئيس توجو، فوري جناسينجبي، مطار القاهرة الدولي، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، إلتقى خلالها نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل البحري والثقافة والبناء والتخطيط الحضاري والرياضة والإعلام والصحة، بجانب تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التوجولي، فوري جناسينجبي مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في التعاون في مجالات عديدة بين البلدين.

وضمت المذكرات بروتوكول تعاون في مجال التخطيط والعمارة، وبرنامج تنفيذي في مجال الرياضية، وبرنامج تنفيذي في المجال الثقافي، وبرنامج تنفيذي في مجال الإعلام بين الهيئة العامة للاستعلامات في مصر وبين وزارة الإعلام والشباب الرياضية والثقافة في توجو.

كما تضمنت مذكرات التفاهم برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الإذاعة والتلفيزيون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر وبين وزارة الإعلام والشباب الرياضية والثقافة في توجو.