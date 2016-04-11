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تشكيل روما - صلاح أساسيا أمام بولونيا من أجل كسر صيامه التهديفي

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تشكيل روما - صلاح أساسيا أمام بولونيا من أجل كسر صيامه التهديفي تشكيل روما - صلاح أساسيا أمام بولونيا من أجل كسر صيامه التهديفي

يلعب محمد صلاح جناح روما بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد بولونيا بالدوري الإيطالي يوم الاثنين.

ويحل بولونيا ضيفا على روما ضمن الجولة 32 من الكالتشيو.

ويشارك صلاح في الخط الأمامي مع ستيفان الشعراوي ودييجو بيروتي وياجو فالكي.

ويتواجد الثنائي ميراليم بيانيتش ودانييلي دي روسي في وسط ملعب الجيلاروسي.

بينما يلعب الرباعي أليساندرو فلورينزي وكوستاس مانولاس وأنتوني روديجر ولوكاس دين في الخط الخلفي أمام الحارس فويتشيتش تشيزني.

المهاجم المصري لم يسجل مع روما منذ أكثر من شهر، وتحديدا عندما سجل هدفين في شباك فيورنتينا يوم الرابع من مارس في الدوري الإيطالي.

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فريق العاصمة الإيطالية لم يذق الهزيمة في المباريات العشرة الأخيرة بالدوري الإيطالي، إذ حقق تسعة انتصارات وتعادل وحيد.

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