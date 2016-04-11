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محافظ الدقهلية يقوم بحملة مكبرة بشرق وغرب المنصورة

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محافظ الدقهلية يقوم بحملة مكبرة بشرق وغرب المنصورة محافظ الدقهلية يقوم بحملة مكبرة بشرق وغرب المنصورة

قام  حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اليوم الأثنين، بحملة مكبرة بنطاق حى شرق وغرب المنصورة، وذلك للمتابعة المستمرة للشوارع والميادين العامة والحفاظ على المظهر الحضاري بنطاق المحافظة، وقد بدأت الحملة عملها بتقسيم المعدات على سبع مجموعات، وقامت الحملة بالصيانة المطلوبة لخط الصرف بشارع 10 بمدينة السلام، كما وجه السكرتير المساعد برفع القمامة، وإزالة أكشاك الفاكهة، حيث تم رفع 9 طن مخلفات إلى جانب العديد من مخلفات صلبة.

وقد أكد  المحافظ على استمرار جهود الجهاز التنفيذي في التصدي للمخالفات، ومنع التعديات بكافة أنواعها للارتقاء بمستوى الخدمات في كافة المنشآت على مستوى المحافظة حرصا على الوطن والمواطنين، وتقديم أفضل خدمة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

 

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