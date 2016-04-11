المبعوث الدولى لليمن: وقف إطلاق النار إنجاز وتوقعنا حدوث خروقات

قال إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الدولى إلى اليمن، إن هناك لجنة تنسيق مكونة من ضباط من الطرفين للإشراف على وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار إنجاز، قائلاً:"توقعنا حدوث خروقات".

وأعرب ولد الشيخ، فى تصريحات لفضائية "سكاى نيوز"، عن توقعه مواجهة صعوبات كثيرة والخروقات خطرة على فرص الحل، موضحًا أن هناك خططا موازية لوقف إطلاق النار للتهدئة والسيطرة على نقاط التوتر.

وأشار ولد الشيخ، إلى انتظار موافقة جميع الأطراف على 5 نقاط أساسية تضمن الوصول إلى حل سياسى، مضيفًا أن مباحثات الكويت ليست سوى بداية ويتوقع أن تمتد لوقت طويل.

وأوضح ولد الشيخ، أن هناك التزاما كاملا من جميع الأطراف للتوصل إلى حل سلمى، مؤكدًا أن اليمن بحاجة لحل سياسى شامل لجميع الأطراف.

- مبعوث الأمم المتحدة باليمن يحث أطراف النزاع على احترام الهدنة

>