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بالصور… هروب تاجر أسلحة وضبط أخر بحوزته 3بنادق ورشاش قبل بيعها بالدقهلية

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بالصور… هروب تاجر أسلحة وضبط أخر بحوزته 3بنادق ورشاش قبل بيعها بالدقهلية بالصور… هروب تاجر أسلحة وضبط أخر بحوزته 3بنادق ورشاش قبل بيعها بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز طلخا بمحافظة الدقهلية،اليوم الإثنين، من ضبط شخص وبحوزته أسلحة نارية للإتجار بها،فيما تمكن أخر من الهرب،

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، يفيد بقيام الرائد احمد شبانة رئيس مباحث مركز طلخا والنقيب محمد البنا ـ معاون وحدة مباحث مركز طلخا وقوة من المركز من ضبط إبراهيم محمد جحا المتولى 23سنة عامل، ومحمود رزق السيد عوضين 22سنةعامل،بحيازة  أسلحة نارية وذخائر بقصد الإتجار .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ،حيث تم ضبط المتهم الأول  حال إستقلاله والمتهم الثانى السيارة رقم ( 18521 ملاكى الدقهلية ) ماركة ” إسكودا ” ،ولاذ الثانى بالفرار بالزراعات على الطريق فور رؤيته لقوات الأمن.

وبتفتيش السيارة عُثر بها على رشاش ماركة برتا و طبنجة عيار 9 مم ” مجرى الصنع ” مطموسة الأرقام وعدد ” 3 ” بندقية خرطوش ( شوت جن ) وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5663 / 97 جنايات مركز طلخا لسنة 2016.

 

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