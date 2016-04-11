الاحتلال يحتجز نقيب الصحفيين الفلسطنيين ويصيب شاب بالرصاص فى قطاع غزة

>كشفت دراسة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أوتشا حول المهجرين، داخليا فى قطاع غزة، أن ما يزيد عن 80 بالمائة من الأسر اقترضت المال لتدبير أمورها العام الماضي، وما يزيد عن 85 بالمائة من الأسر اشترت معظم طعامها معتمدة على الاقتراض، وأكثر من 40 بالمائة منهم انخفض معدل استهلاكهم للطعام .

وأضافت الدراسة أن معظم الأسر المهجرة ( 5ر62 فى المائة ) يعيشون فى أماكن مستأجرة بما فيها أفراد من الأسر الممتدة وما يقرب من 50 فى المائة يخشون التعرض للطرد من أماكن إقامتهم، مشيرا إلى أن وضع النساء والفتيات يعتبر مثار قلق خاص؛ حيث تعيش تقريبا جميع الأسر المهجرة التى تعيلها نساء فى ظروف سكنية تعانى من انعدام شروط الأمن والسلامة ولا تحفظ الكرامة والخصوصية، بما فيها الأسر التى تعيش فى الخيام والملاجئ المؤقتة أو على أنقاض البيوت المدمرة، أو فى العراء .

وأفادت الدراسة، أنه تم تدمير ما يقرب من 11 ألف وحدة سكنية وتضررت 800ر6 ألف وحدة سكنية أخرى بشكل كبير بسبب العمليات القتالية فى عام 2014، فضلا عن ما يقرب من 18 ألف منزل أصبحت غير صالحة للسكن، موضحا أنه تم إعادة بناء ما يقرب من 3 ألف منزل مع تقدم جهود الإعمار ولكن لا يزال هناك ما يقرب من 75 ألف شخص مهجر .

من ناحية أخرى أصيب فلسطينى مساء اليوم (الاثنين) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الشريط الحدودى وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية أن راعى أغنام أصيب برصاص قوات الاحتلال شرق بلدة "جحر الديك" وأنه جرى نقله إلى مشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح وسط القطاع لتلقى العلاج.

وتطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية نيرانها وقذائفها بشكل شبه يومى على المنازل والمزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين على طول الشريط الحدودى الفاصل شرق وشمال قطاع غزة.

من ناحيتها أدانت نقابة الصحفيين استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى هجمته على الصحفيين وانتهاكه لحقوقهم بمختلف الطرق والإجراءات والتى كان آخرها احتجاز نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر على معبر الكرامة اليوم الاثنين، من مصر والتحقيق معه من قبل أمن الاحتلال على المعبر قبل إخلاء سبيله.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت أمس الأحد، - حسب بيان صحفى - للنقابة، ثلاثة انتهاكات بحق الصحفيين تمثلت باعتقال الصحفية المقدسية سماح دويك مراسلة شبكة "قدس"، وحولتها للتحقيق، كما استدعت سلطات الاحتلال الصحفية ديالا جويحان مراسلة صحيفة الحياة الجديدة للتحقيق معها، واخلت سبيلها بعد توجيه تحذيرات لها.

وفى ذات السياق فقد داهمت قوات الاحتلال فجر أمس منزل الصحفى أسامه شاهين مراسل موقع "بيلست" الإخبارى فى الخليل.

واعتبرت النقابة أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تندرج فى سياق الهجمة الاحتلالية المتواصلة على الصحفيين، والهادفة اساساً إلى ثنى الصحفيين الفلسطينيين عن كشف ممارسات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى.

>