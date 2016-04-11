أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الاحتلال يحتجز نقيب الصحفيين الفلسطنيين ويصيب شاب بالرصاص فى قطاع غزة

Google+ Print
الاحتلال يحتجز نقيب الصحفيين الفلسطنيين ويصيب شاب بالرصاص فى قطاع غزة الاحتلال يحتجز نقيب الصحفيين الفلسطنيين ويصيب شاب بالرصاص فى قطاع غزة

>كشفت دراسة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أوتشا حول المهجرين، داخليا فى قطاع غزة، أن ما يزيد عن 80 بالمائة من الأسر اقترضت المال لتدبير أمورها العام الماضي، وما يزيد عن 85 بالمائة من الأسر اشترت معظم طعامها معتمدة على الاقتراض، وأكثر من 40 بالمائة منهم انخفض معدل استهلاكهم للطعام .

وأضافت الدراسة أن معظم الأسر المهجرة ( 5ر62 فى المائة ) يعيشون فى أماكن مستأجرة بما فيها أفراد من الأسر الممتدة وما يقرب من 50 فى المائة يخشون التعرض للطرد من أماكن إقامتهم، مشيرا إلى أن وضع النساء والفتيات يعتبر مثار قلق خاص؛ حيث تعيش تقريبا جميع الأسر المهجرة التى تعيلها نساء فى ظروف سكنية تعانى من انعدام شروط الأمن والسلامة ولا تحفظ الكرامة والخصوصية، بما فيها الأسر التى تعيش فى الخيام والملاجئ المؤقتة أو على أنقاض البيوت المدمرة، أو فى العراء .

وأفادت الدراسة، أنه تم تدمير ما يقرب من 11 ألف وحدة سكنية وتضررت 800ر6 ألف وحدة سكنية أخرى بشكل كبير بسبب العمليات القتالية فى عام 2014، فضلا عن ما يقرب من 18 ألف منزل أصبحت غير صالحة للسكن، موضحا أنه تم إعادة بناء ما يقرب من 3 ألف منزل مع تقدم جهود الإعمار ولكن لا يزال هناك ما يقرب من 75 ألف شخص مهجر .

من ناحية أخرى أصيب فلسطينى مساء اليوم (الاثنين) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الشريط الحدودى وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية أن راعى أغنام أصيب برصاص قوات الاحتلال شرق بلدة "جحر الديك" وأنه جرى نقله إلى مشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح وسط القطاع لتلقى العلاج.

وتطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية نيرانها وقذائفها بشكل شبه يومى على المنازل والمزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين على طول الشريط الحدودى الفاصل شرق وشمال قطاع غزة.

من ناحيتها أدانت نقابة الصحفيين استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى هجمته على الصحفيين وانتهاكه لحقوقهم بمختلف الطرق والإجراءات والتى كان آخرها احتجاز نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر على معبر الكرامة اليوم الاثنين، من والتحقيق معه من قبل أمن الاحتلال على المعبر قبل إخلاء سبيله.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت أمس الأحد، - حسب بيان صحفى - للنقابة، ثلاثة انتهاكات بحق الصحفيين تمثلت باعتقال الصحفية المقدسية سماح دويك مراسلة "قدس"، وحولتها للتحقيق، كما استدعت سلطات الاحتلال الصحفية ديالا جويحان مراسلة صحيفة الحياة الجديدة للتحقيق معها، واخلت سبيلها بعد توجيه تحذيرات لها.

وفى ذات السياق فقد داهمت قوات الاحتلال فجر أمس منزل الصحفى أسامه شاهين مراسل موقع "بيلست" الإخبارى فى الخليل.

واعتبرت النقابة أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تندرج فى سياق الهجمة الاحتلالية المتواصلة على الصحفيين، والهادفة اساساً إلى ثنى الصحفيين الفلسطينيين عن كشف ممارسات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"