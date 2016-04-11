أخبار العراق اليوم.. التحالف الدولى يشن 13 ضربة جوية ضد داعش فى العراق

أخبار العراق اليوم

>أعلن البنك المركزى العراقى، اليوم الاثنين، طرحه سندات حكومية بقيمة 1.5 تريليون دينار، أى بما يعادل 1.3 مليار دولار لبيعها للمواطنين، فى إطار المساعى الهادفة لتجاوز أزمة السيولة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط فى الأسواق العالمية.

وبحسب بيان صادر عن البنك، "سنقوم بطرح السندات الوطنية بالدينار العراقى نيابة عن وزارة المالية بالقيمة الأسمية الأسبوع الجارى، بإصدارات ذات خمس فئات تتراوح من 100 ألف (نحو 80 دولاراً) و5 ملايين (نحو 4.7 آلاف دولار)"، ويواجه العراق أزمة اقتصادية دفعته إلى تقليل حجم الموازنة المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 30 دولارًا للبرميل، والبدء بسياسة التقشف، فى حين أعلنت وزارة المالية بدء تفعيل قوانين الضرائب.

كما تناولت أخبار العراق اليوم أيضاً، بيان قوة المهام المشتركة التى قالت فيه إن الولايات المتحدة وحلفاءها قاموا بشن نحو 18 ضربة، ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا، أمس الأحد، وأضاف البيان أن 5 ضربات نفذت فى سوريا بينها 4 قرب مارع، وأصابت وحدات تكتيكية ودمرت مواقع قتالية ومركبات وعبوة ناسفة، وفى العراق قال البيان إن قوات التحالف نفذت 13 ضربة قرب ست مدن ودمرت مناطق تجمع ومخازن إمدادات وأهدافا أخرى.

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