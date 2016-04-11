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تصميم قطار غير مرئي في الهند

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تصميم قطار غير مرئي في الهند تصميم قطار غير مرئي في الهند

القطار الغير مرئي

أعلنت مجموعة “سيبو” الهندية لتصميم القطارات، تكليف المهندس المعماري الياباني، كازوو سيجيما، لتصميم نسخة جديدة من قطارات الركاب، بحث يكون القطار مخفيًا، وذلك بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس الشركة.

وستكون عربات القطارات مغلفة بأسطح شبه عاكسة، مما يجعلها تظهر وتختفي بسرعة، وطلب من المصمم خلق مناخ يسمح بالاسترخاء والراحة ضمن المقصورات، وسيتم تطبيق التصميم الجديد على عدد محدود من مسارات القطارات السريعة، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في عام 2018.

وتمتلك مجموعة سيبو خطوط السكك الحديدية، التي تدير نحو 180 كيلومترًا من شبكات السكك الحديدية في جميع أنحاء طوكيو وسايتاما، ومن المعروف أن قطاراتها تتميز باللون الأصفر الزاهي، على الرغم من استخدام اللون الأزرق والرمادي في إصداراتها الأخيرة.

وكان من المقرر العام الماضي حصول الهند على القطارات السريعة اليابانية، حيث أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، نية شراء قطارات “شينكانسين” العالية السرعة من اليابان.

وسوف يتم إنشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية 325 ميلًا تربط مومباي على الساحل الغربي للبلاد مع منطقة “أحمد آباد” في الجنوب، ومن المتوقع خفض أوقات الرحلات من ثماني ساعات إلى نحو ساعتين.

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أونا

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