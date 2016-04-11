بالصور: الفنانة يسرا "فوق مستوى الشبهات"

اعتمدت شركة العدل جروب الاسم الجديد والنهائي لمسلسل الفنانة يسرا ليصبح "فوق مستوى الشبهات" بدلاً من الاسم السابق "خيط حرير" وأصدرت البوستر الأول للعمل المقرر عرضه في رمضان 2016، وتصدرته الفنانة يسرا بمفردها.

شركة العدل جروب اعتمدت البوستر الجديد رسمياً، وأكدت أنها اختارت الفنانة يسرا بمفردها على البوستر الأول تقديراً لمكانتها، ولكن هناك بوستر آخر قيد التنفيذ سيضم نجوم المسلسل وعلى رأسهم الفنانة شيرين رضا.

يذكر أن المسلسل من تأليف عبدالله حسن وأمين جمال وإخراج هاني خليفة، وبطولة سيد رجب ، نجلاء بدر ، أحمد حاتم ، مراد مكرم ، زكي فطين عبد الوهاب ، باسل الزارو ، المذيعة ناردين فرج ، ليلي عز العرب. وتدور أحداثه حول رحمة التي تظهر بشكل طيب، لكنها تسبب المشاكل للجميع وتلحق بهم الأذى.