بالفيديو: كريستين بيل تصفع مراسلاً على السجادة الحمراء

صفعت النجمة العالمية كريستين بيل Kristen Bell مراسلاً تلفزيونياً على وجهه، بعدما أمسك ذراعها لاستكمال الحديث معها بالقوة.

فأثناء وجود الممثلة البالغة من العمر 35 عاماً في افتتاح العرض الخاص بفيلمها السينمائي The Boss، أوقفها المراسل لإجراء حوار تلفزيوني معها، وكان مخموراً، ولم يستطع أن يقول سؤالاً واحداً صحيحاً، ممّا دفع النجمة إلى الانسحاب، حين أمسك ذراعها، قبل ان تستدير وتصفعه وتطرحه أرضاً.

وعندما حاول المراسل الوقوف، سقط مجدداً على الأرض، ما شكّل صدمة لكريستين التي ظهر الخوف على ملامح وجهها.

وانتشر فيديو الواقعة بسرعة شديدة على العديد من المواقع، إذ شكّك البعض بمصداقيته، فيما رجّح البعض أن يكون مجرّد دعاية تقوم بها بطلة الفيلم من أجل لفت الانتباه إلى عملها السينمائي الجديد.

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