بالفيديو: سميرة سعيد تشارك رسالة زينة الساخرة لأحمد عز

طوال فترة إقامتها الممتدة بالقاهرة، ابتعدت الديفا المغربية سميرة سعيد تماما، عن معارك نجوم ونجمات الفن المصري، ولكنها خالفت القاعدة صباح اليوم، بعدما أعادت نشر مقطعا مصورا لزميلتها الممثلة زينة وهى تغني بشكل هيستيرى أغنية سميرة الجديدة "ما احصلش حاجة" واختارت مقطعا فهم أنه رسالة للسخرية من زوجها النجم أحمد عز.

زينة نشرت المقطع صباح اليوم عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام، وبدا شكلها مضحك للغاية، وغنت بجنون المقطع الخاص بشكوى الرجل من حبيبته وما فعلته فيه من أغنية "ما حصلش حاجة" لسميرة سعيد، وشاركت الديفا المغربية المقطع، وتوقع الجميع أن تتريث فى إعادة نشره منعا للدخول فى الأزمة، ولكن سميرة تخطت المشكلة بدبلوماسية، وأعادت نشر فيديو زينة دون تعليق!!

شاهد غناء زينة لمقطع الست الشريرة المفترية:

بالصور: الفنانة يسرا "فوق مستوى الشبهات"