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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا بوجه عام وتزداد كميات السحب أحيانا على بعض المناطق بعد الظهر والليل خاصة غربا مع احتمال سقوط بعض الأمطار والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة لبعض الغبار والاتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل 45 كم/ساعة أحيانا خلال نشاط السحب.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و 19 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و42 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرة و11 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    36      23              60       15 .
> دبي                        34      22              50       15 .
> الشارقة                   33      21              65       20.
> عجمان                    34      20              70       15.
> أم القيوين                34       20             65        15 .
> رأس الخيمة             35        19             70       15 .
> الفجيرة                   31       23              80       25.
> العين                     36       21              50       15 .
> ليوا                       37      21               45       15 .
> الرويس                  34      22               60       20 .
> السلع                    35       21               75       20.
> دلما                      30      22               70       25 .
> طنب الصغرى          32      22               80       30 .
> طنب الكبرى            32      22               80       30 .
> أبوموسى               32       23               75       25.

 

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