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بالصور.. طفل عمره 5 سنوات يصل لوزن 80 كيلو بسبب متلازمة عدم الشبع

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بالصور.. طفل عمره 5 سنوات يصل لوزن 80 كيلو بسبب متلازمة عدم الشبع بالصور.. طفل عمره 5 سنوات يصل لوزن 80 كيلو بسبب متلازمة عدم الشبع
سمنة الأطفال من الأخطار التى يواجهها العالم فى هذه الآونة نظرًا للأمراض المرتبطة بها، والتى تصيب الأطفال فى أعمار مبكرة ومنها السرطان وأمراض السكر والقلب.

وكشف تقرير نشره مؤخرًا موقع "ديلى ميل" عن قصة طفل برازيلى يبلغ من العمر 5 سنوات ويصل وزنه إلى 80 كيلو جراما ويوازى 3 أضعاف وزن أقرانه الطبيعيين ويزيد بمعدل 2 كيلو شهريًا وهذا أصابه بضيق فى التنفس أثناء النوم جعله يعتمد على الهواء الصناعى وذلك نتيجة الزائدة فى جسده.

وأوضح الأطباء أن الطفل "ميسايل كالدوجنو أبرو" يعانى من السمنة جراء إصابته بمتلازمة نادرة تسمى بـ"متلازمة برادر ويلى"، تجعله لا يستطيع التوقف عن تناول الطعام.

وروى والد "أبرو" قصته فقال: عندما ولد كان وزنه حوالى 3 كيلو جرامات وفى فترة الرضاعة الطبيعية كان لا يشبع ولا يتوقف عن الرضاعة إلا عند النوم، وعندما بلغ عمره سنة ونصف شعرنا بالقلق، لأن وزنه كان يزيد من 2 إلى 3 كيلو شهريًا.

وأضاف: يعتقد الأطباء أنه أصيب بهذه المتلازمة كحالة وراثية تجعله يتناول الطعام بشكل مستمر دون الشعور بالشبع ويتبع حاليًا نظام غذائى منخفض الدهون ويسير فى الشارع لمدة 40 دقيقة كل يوم ويعرضونه على الطبيب كل 3 أشهر كمحاولة للسيطرة على حالته ولكن للأسف لا يوجد حتى الآن لمتلازمة برادر ويلى وأخشى أن أفقد ابنى فى عمر صغير بسبب السمنة المفرطة.

سمنة الاطفال، اضرار سمنة الاطفال، امراض وراثية نادرة، متلازمة برادر ويلى، تناول الطعام باستمرار للاطفال (1)

سمنة الاطفال، اضرار سمنة الاطفال، امراض وراثية نادرة، متلازمة برادر ويلى، تناول الطعام باستمرار للاطفال (2)

سمنة الاطفال، اضرار سمنة الاطفال، امراض وراثية نادرة، متلازمة برادر ويلى، تناول الطعام باستمرار للاطفال (3)

سمنة الاطفال، اضرار سمنة الاطفال، امراض وراثية نادرة، متلازمة برادر ويلى، تناول الطعام باستمرار للاطفال (4)

سمنة الاطفال، اضرار سمنة الاطفال، امراض وراثية نادرة، متلازمة برادر ويلى، تناول الطعام باستمرار للاطفال (5)

سمنة الاطفال، اضرار سمنة الاطفال، امراض وراثية نادرة، متلازمة برادر ويلى، تناول الطعام باستمرار للاطفال (6)

سمنة الاطفال، اضرار سمنة الاطفال، امراض وراثية نادرة، متلازمة برادر ويلى، تناول الطعام باستمرار للاطفال (7)

سمنة الاطفال، اضرار سمنة الاطفال، امراض وراثية نادرة، متلازمة برادر ويلى، تناول الطعام باستمرار للاطفال (8)

سمنة الاطفال، اضرار سمنة الاطفال، امراض وراثية نادرة، متلازمة برادر ويلى، تناول الطعام باستمرار للاطفال (9)


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