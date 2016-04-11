اسأل الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطبى النفسى فى ندوة "اليوم السابع".. غدًا

ينظم قسم الصحة والطب بموقع وصحيفة "اليوم السابع" فى السابعة مساء غدٍ، ندوة يستضيف فيها العالم الكبير الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسى وعضو المجلس الرئاسى لكبار علماء مصر

وتناقش الندوة الأمراض النفسية ودرجة خطورتها، وكيفية التعامل مع المصاب، والأمراض النفسية التى تصيب المصريين، وارتباط ذلك بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والسياسية.

كما تناقش الندوة أحدث طرق علاج الأمراض النفسية والعقلية ودور الدولة والمجتمع فى إنقاذ المرضى وغير ذلك من القضايا ذات الصلة.

-ويسعدنا تلقى أسئلتكم واستفساراتكم لطرحها على العالم الكبير وذلك من خلال التعليقات على هذا الخبر أو عبر الإيميل