ليلة_الأبطال - مؤتمر بيللجريني: سنسعى للفوز على سان جيرمان

(إفي) قال التشيلي مانويل بيللجريني المدير الفني لمانشستر سيتي الاثنين إن فريقه لا يهدف للتعادل سلبيا خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء، مؤكدا سعيه للفوز باللقاء.

وصرح بيللجريني خلال مؤتمر صحفي اليوم بأن "السمة الأساسية لهذا الفريق هي تسجيل الأهداف. هل تعتقدون أننا سنلعب من أجل التعادل 0-0؟ هذه ليست الطريقة التي عادة ما نلعب بها".

وكان مانشستر سيتي وسان جيرمان قد تعادلا 2-2 في لقاء الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بباريس، وسيتأهل النادي الإنجليزي لنصف نهائي البطولة الأوروبية العريقة في حال فوزه في الإياب او تعادله 1-1 أو سلبيا.

وفي هذا الصدد قال المدير الفني التشيلي "لا اعتقد أن هناك فريق مرشح (للفوز) بشكل أكبر من الآخر. نعلم أن في انتظارنا مباراة معقدة امام خصم معقد. ذهبنا إلى باريس من أجل الفوز في اللقاء، وهذا نفس ما سنفعله غدا".

وتابع "إنني على ثقة. لقد خضنا مباريات كثيرة ووصلنا إلى هذه المرحلة لأننا نحظى بفريق جيد. ما يهم هو التركيز على التأهل إلى نصف النهائي. وبعد ذلك سنفكر في الخصم المحتمل. الآن يجب علينا أن نتحلى بالتركيز ونلعب بثقة".

وأضاف "إذا وصلنا إلى نصف النهائي سيكون إنجاز مهم بالنسبة للفريق، ولكننا لن تكتفي بهذا علينا أن نواصل" المسيرة.

ومن ناحية أخرى، أكد بيللجريني أن فينسنت كومباني ورحيم ستيرلنج لم يتعافيا من الإصابة بشكل تام، ولن يشاركا في مواجهة غدا امام الخصم الفرنسي، دون ان يستبعد إمكانية مشاركة الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في المباراة.

وعن يايا توريه، الذي تتردد تكهنات عن رحيله عن مان سيتي الموسم المقبل، قال المدرب إن اللاعب الإيفواري "لا يفكر سوى في مباراة غد وفي اللقاءات الستة المتبقية في البريميير ليج".