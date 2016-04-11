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مذكرة لنيابة منيا القمح تطالب بحفظ قضية «رشوة المرور» عقب تفريغ كاميرات المراقبة

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مذكرة لنيابة منيا القمح تطالب بحفظ قضية «رشوة المرور» عقب تفريغ كاميرات المراقبة مذكرة لنيابة منيا القمح تطالب بحفظ قضية «رشوة المرور» عقب تفريغ كاميرات المراقبة

قال مصدر قضائي، إن نيابة منيا القمح أرسلت مذكرة للنيابة الكلية، بمقترحين الأول إخلاء سبيل المتهمين في واقعة رشوة مرور “منيا القمح”، أو حفظ القضية بالكامل.

وأكد المصدر قضائي، في وقت سابق، أن تسجيلات كاميرات المراقبة أثبتت عدم صحة ما جاء في محضر مباحث الإدارة العامة للمرر بالشرقية والخاص بضبط “السيد محمد جودة، طالب بكلية الحقوق، أثناء تقديمه 50 جنيهًا رشوة إلى محمد السعيد، موظف بمدرسة مرور منيا القمح؛ لتسهيل اختبار القيادة له.

وأضاف المصدر القضائي، في تصريحات خاصة لـ”ONA”، أن تسجيلات الكاميرات أظهرت أنه تم القبض على الطالب خارج وحدة المرور، وليس كما ذكر محضر الضبط بأنه تم ضبطه متلبسا داخل الوحدة وهو يقدم الرشوة للموظف.

يذكر أن رئيس وحدة مرور منيا القمح، المقدم محمد زيتون، بالتعاون مع مباحث الإدارة العامة للمرور، تمكن من ضبط موظف بتهمة تلقي رشوة بقيمة 50 جنيه لتسهيل اختبار القيادة  للمواطنين، أثناء حملة مفاجئة شنتها الإدارة العامة للمرور على وحدات المرور بالشرقية، للتأكد من انضباط العمل بها وتيسير الإجراءات للمواطنين.

 

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