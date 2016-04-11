رئيس الوزراء يلتقى مسئولى شركة زراعية إماراتية لبحث مشروعاتها بتوشكى

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمسئولي شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية، وذلك بحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل الدائم مع المستثمرين لإزالة أي معوقات، وتهيئة المناخ المحفز لزيادة حجم الاستثمارات العربية والأجنبية القادمة لمصر في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الزراعة التي تعد محوراً هاماً في برنامج الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل القومي.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه قد تم خلال اللقاء عرض الموقف الحالي والخطط المستقبلية للمشروعات التي تنفذها الشركة بمنطقتي توشكى وشرق العوينات في مجالات الزراعة وتصنيع الأعلاف، والتي تسهم في تحقيق التنمية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وهو ما ينعكس أيضاً على توفير العديد من فرص العمل.

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