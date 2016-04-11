المرور:إغلاق منزل قليوب على الطريق الدائرى من 11 مساء اليوم حتى 6 صباح الغد

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، عن غلق منزل قليوب أعلى الطريق الدائرى بالكامل أمام حركة السيارات بسبب أعمال كشط ورصف للمنزل للشركة المنفذة للأعمال، للقادم من الطريق حتى نفق السلام وصولاً إلى مناطق الأقاليم ومحافظات الوجه البحرى.

من جانبه أكد العقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة العمليات بالمرور أن عملية الغلق لمنزل قليوب ستبدأ من الساعة 11 مساء اليوم الاثنين حتى 6 صباح غدٍ الثلاثاء بسبب أعمال الرصف والتطوير بعرض 8 أمتار وبطول 1200 متر فى ظل انتشار الخدمات المرورية اللازمة بالمكان والعمليات الإرشادية بالمنطقة لحين الانتهاء من تلك الأعمال تحسبًا لوقوع أى حوادث مرورية.

وأضاف مدير إدارة المرور لـ"اليوم السابع" أنه تم إجراء تحويلات مرورية بالمكان لحين الانتهاء من الأعمال، وعلى القادم من نفق السلام اتجاه طريق إسكندرية الزراعى تجاوز المنزل المغلق ويتم استكمال الرحلة حتى التوجه لمنزل القناطر بالقرب من المنزل المغلق بـ500 متر حتى مناطق بنها، كما يتم التوجه إلى منزل القناطر وصولاً إلى الطريق الزراعى اتجاه ميدان المؤسسة باستكمال الرحلة حتى أول دوران والوصول إلى القليوبية ومناطق الأقاليم وعدم التوجه لمنطقة الأعمال.

وأكد العقيد إبراهيم أن منزل القناطر يتسع سيارات نقل ثقيل وجميع المركبات وعلى قائدى السيارات التوجه إليه بدلاً من المنزل المغلق مشيرًا إلى أن منطقة الأعمال سوف يتم الانتهاء منها فى الوقت المحددة لها نظرًا لحساسية المكان وتوجه معظم المركبات إليه حتى مناطق الأقاليم.

- المرور تضبط 46 ألف مخالفة و42 شخصا يقودون سيارات تحت تأثير المخدرات