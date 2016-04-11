بالصور.. مدينة كوم أمبو بأسوان تستعد لتوزيع كروت وقود "التوك توك" مجاناً

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، الاستعداد لتوزيع كروت الوقود على الـ"توك توك"، والتى تبدأ الأربعاء المقبل.

وأكد كمال حلمى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أن توزيع الكروت الخاصة بالوقود سيتم من خلال مكتب المواقف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، لأصحاب التوك توك المقيمين فى نطاق مركز كوم أمبو.

وأوضح رئيس مدينة كوم أمبو، فى تصريحات صحفية، أن المستندات المطلوبة من أصحاب التوك توك، هى صورة مستند الملكية موضحاً به الاسم والرقم القومى للمالك، ورقم الشاسية ورقم موتور التوك توك، بالإضافة إلى صورة من الرقم القومى لأصحاب التوك توك فى صورة مستند الملكية، والاطلاع على أصول المستندات، ويتم التوقيع على إقرار استلام كارت الوقود.

وأشار "حلمى"، إلى أن كارت الوقود هو وسيلة للحصول على المنتج البترولى من محطات الوقود بالأسعار المعلنة، وليس مستند لترخيص التوك توك، مؤكداً على أن التعامل سيتم من خلال مكتب الوحدة المحلية فقط، وتقدم الخدمة مجاناً للجميع، حتى يستفاد منها المشتركون كافة.

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