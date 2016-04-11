البحرين تصدر لائحة بـ 68 جماعة إرهابية أشهرها القاعدة والجهاد وبوكو حرام

>نشرت البحرين الاثنين لائحة تشمل 68 مجموعة وحركة إسلامية تعتبرها المملكة الخليجية "إرهابية"، بحسب الوكالة البحرينية الرسمية.

وتضمنت اللائحة التى تبناها مجلس الوزراء البحرينى حزب الله الشيعى اللبناني، وتنظيم القاعدة وفروعه "القاعدة فى شبه جزيرة العرب" (اليمن) و"القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي" وجبهة النصرة (سوريا)، كما تضم بوكو حرام (نيجيريا) والجهاد الإسلامى (مصر) والمرابطون (مالي) اضافة إلى مجموعات محلية منها ائتلاف شباب 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة الشعبية.

وتحذو البحرين بذلك حذو الإمارات التى اصدرت لائحة بـ83 مجموعة اسلامية وجهادية صنفتها فى نوفمبر 2014 "منظمات إرهابية"، وفى 2 مارس صنف مجلس التعاون الخليجى الذى يضم البحرين والإمارات والسعودية والكويت وعمان وقطر حزب الله اللبنانى مجموعة "إرهابية"، على خلفية توتر متزايد بين السعودية وإيران الداعمة لحزب الله.

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