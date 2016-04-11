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هل أجرت مي حريري عملية تجميل جديدة ؟

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انتشرت صورة مي حريري وهي بفستان مثير على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان اللافت في الصورة مؤخرة مي، التي بدت غريبة الشكل وفي إطار من المبالغة والاصطناع.

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وبعد أن تناولت كلّ الوسائل الإعلامية هذا الموضوع، وكثرت التعليقات الانتقادية حول هذه الصورة، عادت مي حريري لتنشر صورة جديدة على شاطئ البحر، وهي بفستان أزرق، وترفع يديها بشكل يبرز مؤخرتها أكثر.

فهل أجرت مي حريري عملية تكبير لمؤخرتها، فهي تكثر لذلك من نشر الصور لتسليط الضوء عليها واستعادة الشهرة التي سبق أن حازتها؟

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