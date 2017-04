علاج فاخر مُرطِّب ومُلطِّف من الرأس حتى القدمين من إليزابيث آردن

يُعتبر Eight Hour® Cream أحد أشهر مستحضرات التجميل في العالم كما يتمتع بشعبية واسعة حقاً، وهو من تطوير إليزابيث آردن نفسها. ومع الإعجاب الكبير به من قبل المشاهير، المتخصصين في هذه الصناعة وعدد كبير من المعجبين الأوفياء على حد سواء يحظى Eight Hour® Cream المميز، وعلى مدى قرن تقريباً، بإشادة عالية على خصائصه في التغذية والترطيب الكثيفين للبشرة. في مواصلة لتراث العلامة التجارية كرائدة في الضروريات متعددة الأهداف للجمال، تقدم إليزابيث آردن Eight Hour® Cream All-Over Miracle Oil، تركيبة زيت جديدة للاستخدام على الوجه، الجسم والشعر.

معيار ذهبي متعدد الأهداف جديد في عائلة Eight Hour® الشهيرة

تكرّس إليزابيث آردن نفسها لتصميم منتجات للعناية بالبشرة مخصصة للسيدة عالية النشاط، ومع Eight Hour® Cream All-Over Miracle Oil تواصل في منح الملاءمة متعددة الأهداف التي يتميز بها Eight Hour® Cream Skin Protectant الأصلي.

يشكل Eight Hour® Cream All-Over Miracle Oil المستحضر الذي يمنحك "كل ما تحتاجين إليه" في قارورة مصقولة واحدة، بفضل فوائد التلطيف الفاخرة من الرأس حتى القدمين التي يوفرها للجسم، الوجه والشعر، بالإضافة إلى إثباته سريرياً على ترطيب البشرة لمدة 8-12 ساعة1. وبالعمل على تقديم تجربة نادٍ صحي في البيت، يمتاز Eight Hour® Cream All-Over Miracle Oil بعبير لطيف مع نغمة عطرية ناعمة من زهور الحمضيات التي تعزز أحاسيس الرفاه.

لقاء مثالي بين الطبيعة والعلوم

جابت إليزايبث آردن العالم كله لتجلب وتستخرج زيوت نباتية رائعة تعتني بالجمال لكي تطوّر هذا الزيت المُلطِّف والمرطِّب للوجه، الجسم والشعر. يتم استخراج زيت "تسوباكي" (Tsubaki) في جزيرة "جيجو" (Jeju) قبالة سواحل كوريا من زهرة الكاميليا، ويمتاز بتركيزه العالي بأوميغا 6 و9 للمساعدة على تغذية، تلطيف وحماية البشرة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد على تعزيز الكولاجين الطبيعي في البشرة لتنعيمها وتحسين نسيجها بشكل عام. وتتضمن المكونات الطبيعية الأساسية والإضافية التي تقوي التركيبة:

- زيت بذور العنب – هذا الزيت الغني بأحماض أوميغا 6 الدهنية، يرطب ويلطّف بكثافة عالية البشرة.

- خلاصة جذور الزنجبيل – تساعد على تحسين نسيج ودرجة ألوان البشرة.

- راتينج اللبان (Boswellia Resin) – يساعد على تحسين شد البشرة. يساعد على تلطيف وتهدئة وتلطيف البشرة الحمراء أو المتهيجة.

- فيتامين E – يساعد على تلطيف البشرة وحماية من أضرار الجذور الحرّة.

- زيوت الزيتون، الأفوكادو وبذور دوار الشمس وخلاصة إكليل الجبل (Rosemary) – تعزز البشرة من خلال الترطيب، فوائد تلطيف البشرة وحماية مضادة للأكسدة.

النتيجة: زيت واحد... مجموعة واسعة من الفوائد

يلائم Eight Hour® Cream All-Over Miracle Oil جميع أنواع البشرة بما فيها الحساسة. وفي اختبار للمستهلكين، وافق 96% من السيدات على أن ملمس بشرتهن أصبح أكثر نعومة كما وافق 94% على أن نسيج ومظهر بشرتهن أصبح أفضل، وأن تألقها الطبيع أصبح معززاً أكثر2. يمكن استخدام Eight Hour® Cream All-Over Miracle Oil بالطرق التالية:

- للوجه: رشّي طبقة رقيقة مباشرة على بشرة نظيفة وجافة، ثم دلّكي بحركة دائرية إلى الأعلى لتتمتعي ببشرة صحيّة مع إطلالة متالقة. إنه لطيف كفاية على كافة أنواع البشرة، لا يسبب ظهور حب الشباب ولا يسدّ المسام.

- للجسم: مثل حرير سائل، يتغلغل هذا الزيت الناعم في العمق، كما أثبت سريرياً بترطيبه العميق وتأمين الترطيب للبشرة من 8-12 ساعة.1

- للشعر: يمكن وضع طبقة رقيقة من رذاذ هذا الزيت على شعر رطب أو جاف، ليمنح شعرك لمعاناً برّاقاً من دون أن يترك ترسبات دهنية.