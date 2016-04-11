لا تشتري مستحضرات التجميل قبل قراءة هذا الموضوع!

إذا كنت تهتمين بالحفاظ على تألقك باستمرار، وخصوصاً في أيام الصيف ذات التقلبات الجوية، فعليك الاهتمام بشراء بعض مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة التي ستساعدك في الحفاظ على بشرتك والتألق بجاذبية طوال هذا الصيف.

إليك سيدتي أهم مستحضرات التجميل التي ستحتاجينها:

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1.كريم تقشير البشرة: يمكنك استبدال مقشر بشرتك هذا الربيع بعمل خليط من السكر والعسل وزيت الزيتون، واخلطيهم معاً بكميات متساوية، ثم قومي بتقشير بشرتك بالخليط بلطف وبحركات دائرية، واشطفي بشرتك بالماء الفاتر وستحصلين على بشرة نقية ونظيفة في الحال.

2 .كريم الأساس: احرصي على اقتناء كريم الأساس المناسب لبشرتك، ويفضّل أن يكون الأساس جافاً قليلاً، فدرجة الحرارة في الصيف تختلف عنها في الشتاء، والأساس الجاف هو الأفضل كي لا تبدو بشرتك دهنية ولامعة، كما عليك اقتناء الكريم الذي يحتوي على نسبة من واقي الشمس، لحماية بشرتك من الشمس.

3.كريم الترطيب: نتيجة تغيير الفصول قد تبدو بشرتك جافة قليلاً، وتحتاج إلى عناية مضاعفة، لذا عليك أن تقتني الكريم الذي يحتوي على مكوّنات ترطيب قوية إلى حد ما، وأن يكون مكافحاً لعلامات الشيخوخة، وبالأخص في هذا الوقت من السنة.

4 .ملمع للشفاه: اختاري الألوان القريبة من لون شفتيك، واختاري الألوان اللطيفة، فهي الأنسب في هذه الأيام الدافئة.

5.ظلال العيون: إذا كنت من محبات وضع ظلال العيون، فهذا هو الوقت الأنسب لذلك.

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