عطر النساء الجديد من MISSONI

أنثوية، مرهفة، فاتنة.

هذه هي المرأة التي تمثل بطلة العطر الأوّل من Missoni الذي تمّ ابتكاره بالتعاون مع Euroitalia.

إنّه عطر مخصّص للمرأة المرهفة والمرحة والتي تبرز أنوثتها بالفعل. إمرأة فضوليّة هي في قلب حاضرها وتعيش خارج التقاليد والأفكار المسبقة.

إمرأة واثقة من نفسها ترتدي هذا العطر مثل فستانٍ ينزلق على طول جسدها ليُبرز حيويّتها وسحرها.

القارورة

عالم من الخلاصات داخل قارورة فريدة تمّ تصنيعها من الزجاج مع درجات ناعمة وسلسة. فيُصبح قبل كلّ شيء غرضاً ثميناً ذو تصميم عصريّ وأبديّ في الوقت نفسه، تماماً مثل أسلوبMissoni الذي لا يُخطئ.

يتحرّر اللون من أيّ نوعٍ من القيود الهندسيّة ويُصبح مرناً ليتمتّع بتوافق كامل مع تموّج الأشكال المستخدمة.

ويتميّز الرباط الذهبي بطريقة عمل مميّزة تدعم بشكلٍ مثالي فكرة السوار المحبوك.

يُستخدم النموذج نفسه بدرجات من اللون الزهري على العلبة التي تحتوي القارورة.

علبة مترفة وصافية من اللون الأبيض مع قاعدة ذهبيّة أنيقة تمّ ابتكارها من مواد عالية الجودة.

العطر

عطرٌ يمتزج فيه الياسمين الرقيق والماهونيال المرهف ضمن درجات آسرة من الخشب وحبوب التونكا، ممّا يولّد عطراً فريداً ومرهفاً. وتقوم الرقّة ورفاهية العيش في الفواكه الحمضيّة الإيطاليّة باستكمال التوازن المتناغم لهذا العطر الذي يمثل الألوان المختلفة لروح امرأة. إنّه عطر مصمّم حسب الطلب تماماً مثل فنّ الخط العطريّ والحديث الذي يُعتبر فائق الأنوثة والأناقة.

الدرجات الطاغية:

ثلاثي من الفاكهة الحمضيّة الإيطاليّة أوربور:

ليمون

برغموت

أرز

"تفاحة الحب"

إجاص

الدرجات الوسطى:

ماهونيال

بيتاليا

ياسمين العرب

الدرجات الخفيفة:

أمبروكسان

حبوب التونكا

خشب الصندل

الفئة العطريّة:

زهريّة – فاكهيّة - خشبيّة

الحملة الإعلامية

تلعب عارضة الأزياء والممثلة إليسا سيدناوي دور النجمة في الحملة المطبوعة والإعلان التلفزيوني القصير.