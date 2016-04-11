بشرى.. دواء لمكافحة التدخين يعالج إدمان الحلويات ويخلصك من السمنة

توصل فريق من العلماء بجامعة كوينزلاند الأسترالية إلى أن أحد الأدوية المساعدة فى الإقلاع عن التدخين ثبتت فاعليته فى علاج إدمان السكر والحلويات ومقاومة الشعور بالنهم والرغبة الجارفة فى تناولها.

وأوضحت الدراسة أن العقار الشهير "فارينيكلين" الذى يستخدم فى الإقلاع عن التدخين يساهم فى الحد من الرغبة فى تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر عن طريق إعادة ضبط إفراز الدوبامين، وهو موصل عصبى فى المخ له دور ملحوظ فى الشعور بالمتعة والسعادة.

ويأمل الباحثون أن تنجح التجارب الإكلينيكية القادمة فى إثبات فاعلية هذا العقار فى علاج إدمان الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر، حيث يجعل المخ يعتقد أننا نمتلك القدر الكافى من الدوبامين، وبالتالى فلن نشعر برغبة جارفة فى تناول الحلويات.

وأضاف الباحثون أن هذه الاكتشاف سيساهم فى تطوير حلول علاجية جديدة للسمنة، وكما سيحد من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكر والسرطان وأمراض القلب.

نشرت هذه النتائج المجلة الطبية "PLOS ONE"، ونشرها مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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