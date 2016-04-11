أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بشرى.. دواء لمكافحة التدخين يعالج إدمان الحلويات ويخلصك من السمنة

Google+ Print
بشرى.. دواء لمكافحة التدخين يعالج إدمان الحلويات ويخلصك من السمنة بشرى.. دواء لمكافحة التدخين يعالج إدمان الحلويات ويخلصك من السمنة
توصل فريق من العلماء بجامعة كوينزلاند الأسترالية إلى أن أحد الأدوية المساعدة فى الإقلاع عن التدخين ثبتت فاعليته فى علاج إدمان السكر والحلويات ومقاومة الشعور بالنهم والرغبة الجارفة فى تناولها.

وأوضحت الدراسة أن العقار الشهير "فارينيكلين" الذى يستخدم فى الإقلاع عن التدخين يساهم فى الحد من الرغبة فى تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر عن طريق إعادة ضبط إفراز الدوبامين، وهو موصل عصبى فى المخ له دور ملحوظ فى الشعور بالمتعة والسعادة.

ويأمل الباحثون أن تنجح التجارب الإكلينيكية القادمة فى إثبات فاعلية هذا العقار فى علاج إدمان الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر، حيث يجعل المخ يعتقد أننا نمتلك القدر الكافى من الدوبامين، وبالتالى فلن نشعر برغبة جارفة فى تناول الحلويات.

وأضاف الباحثون أن هذه الاكتشاف سيساهم فى تطوير حلول علاجية جديدة للسمنة، وكما سيحد من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكر والسرطان وأمراض القلب.

نشرت هذه النتائج المجلة الطبية "PLOS ONE"، ونشرها مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

خليك قدها.. 5 نصائح نفسية تساعدك على التخلص من إدمان الشيكولاته

علشان مايتنصبش عليك.. تعرف على شروط جراحات السمنة لمريض السكر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365