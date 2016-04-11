تباين في أداء البورصات العربية اليوم

اختلف أداء التعاملات في البورصات العربية، اليوم الاثنين، وتذبذب أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، في حين تراجع المؤشر السعودي.

انخفض المؤشر السعودي في ختام التعاملات متأثرًا بنزول عدد من الأسهم القيادية مع إحجام المتعاملين عن تكوين مراكز جديدة قبل ظهور نتائج الربع الأول، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وشهد أداء أسواق الأسهم الخليجية عدم استقرار في التعاملات المبكرة مع تسييل مستثمرين بعض الأسهم ترقبا لموسم إعلان نتائج الأعمال.

وارتفه وانخفض مؤشر بورصة دبي في الساعة الأولى من بدء جلسة التداول مع إقبال متعاملين على جني الأرباح من بيع أسهم شركات صغيرة ومتوسطة الحجم كانت أساس مكاسب البورصة في الشهر الأخير.

وتباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في ختام الجلسة وسط معاملات ضعيفة. ونزل مؤشر كويت 15 بنسبة 0.17 بالمئة ليغلق عند 853.7 نقطة، بينما ارتفع المؤشر السعري الرئيسي 0.63 بالمئة ليغلق عند 5284.4 نقطة.