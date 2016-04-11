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قراصنة يهاجمون سفينة تركية في مياه نيجيريا ويخطفون ركابها

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قراصنة يهاجمون سفينة تركية في مياه نيجيريا ويخطفون ركابها قراصنة يهاجمون سفينة تركية في مياه نيجيريا ويخطفون ركابها

أرشيفية

هاجم قراصنة سفينة شحن تركية قبالة ساحل نيجيريا وخطفوا ستة من أفراد طاقمها في المنطقة التي شهدت تزايداً في أعمال القرصنة في السنوات الأخيرة، بحسب ما ذكرت وكالة دنيز لأخبار النقل البحري التركية اليوم الإثنين.

وقالت الوكالة إن القراصنة خطفوا المهندس الميكانيكي للسفينة وفني الكهرباء والملاح وثلاثة من قادة السفينة، والسفينة مملوكة لشركة “كابتانوغول” للشحن.

وصرحت الشركة للوكالة أن افراد الطاقم المخطوفين والاخيرين الذين لا زالوا على متن السفينة “في صحة جيدة”.

ولم يتضح عدد أفراد طاقم السفينة “ام تي بولي” التي كانت تحمل مواداً كيميائية عند مهاجمتها.

وقال مسؤولو الشركة ان القراصنة لم يتصلوا بهم.

وفي نهاية 2015 خطف القراصنة افراد طاقم سفن من ليتوانيا وأوكرانيا وبولندا في المنطقة التي تشهد عمليات قرصنة متزايدة.

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